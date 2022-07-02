Соломатин - о возвращении Чалова в ЦСКА: Может, он проникся Европой и захочет остаться там

Экс-игрок ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал возвращение Федора Чалова в московский ЦСКА после аренды в швейцарском «Базеле».

«Федя в «Базеле» перезагрузился. Может, он проникся европейским футболом и захочет остаться там. У него есть все возможности заиграть, есть желание. Он это не раз доказывал в ЦСКА. Новый тренер, новое понимание игры. Все будет зависеть от Чалова», - сказал Соломатин «Чемпионату».

Напомним, что в составе «Базеля» Чалов отыграл 16 матчей, забил четыре гола и отдал два результативных паса.

Добавим, что действующий контракт нападающего с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2023/24.