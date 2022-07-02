Агент Тиля рассказал, вернется ли футболист в «Спартак»

Представитель агентства Muy Manero, ведущего дела полузащитника московского «Спартака» Гуса Тиля, - Франческо Миньеро прокомментировал последние новости о будущем игрока.

«Честно, мы еще не знаем окончательного будущего Гуса Тиля. Про приостановку контракта со «Спартаком» на данный момент тоже ничего не известно», - приводит слова Миньеро Sport24.ru.

Напомним, минувший сезон нидерландец отыграл в «Фейеноорде», проведя 40 матчей и забив 17 мячей.

Арендное соглашение красно-белых с роттердамским клубом истекло 30 июня 2022 года. Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года.