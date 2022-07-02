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Агент Головина - о подготовке футболиста к новому сезону: «Все по плану»

Игрок чувствует себя в «Монако» комфортно.
02 июля 2022 16:53
автор: Александр Шульгин

Агент полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина - Александр Клюев рассказал о подготовке футболиста к новому сезону.

«Александр отлично себя чувствует в «Монако». Прошло уже две контрольные игры. Все хорошо, все по плану.

Цели на предстоящий сезон? Саша всегда ставит амбициозные цели: прогрессировать в своей игре и помогать команде в достижении результата», - приводит слова Клюева «Чемпионат».

В сезоне 2021/22 Головин провел 40 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал весемь результативных передач.

источник: Чемпионат.com
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