Агент Намли заявил, что полузащитник расторг контракт с «Краснодаром»

Даан Крамп, агент полузащитника Юнеса Намли, подтвердил, что игрок расторг контракт с «Краснодаром».

Об этом сообщает «РБ-Спорт».

«Подтверждаю: Намли расторг контракт с «Краснодаром». Больше никакого отношения Юнес к «Краснодару» не имеет. Продолжит ли он свою карьеру в «Спарте»? Нет, решения пока нет», - цитирует Крампа «РБ-Спорт».

Намли перешел в «Краснодар» в июле 2019-го года, однако с тех пор большинство времени играл в арендах за разные клубы. В общей сложности датский хавбек провел за «быков» 18 матчей, забил гол и отдал результативную передачу.