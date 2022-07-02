Покинувший «Рубин» Зуев подпишет контракт с «Химками»

Ушедший из казанского «Рубина» полузащитник Александр Зуев подпишет контракт с подмосковными «Химками», сообщает «Чемпионат».

Накануне стало известно о том, что футболист и »Рубин» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Напомним, в сезоне 2021/22 Зуев провел 20 матчей во всех клубных турнирах, в которых не забил ни одного мяча.

Александр является воспитанником московского «Спартака». Не сумев закрепиться в основном составе красно-белых, он ушел в «Ростов» к Валерию Карпину, а оттуда - в «Рубин».

По итогам минувшего сезона »Химки» заняли 13-е место в турнирной таблице и в стыковых матчах отстояли право остаться в РПЛ.