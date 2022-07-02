Мхитарян - о переходе в «Интер»: Я не знаю почему, но я всегда хорошо играл против этой команды

Армянский полузащитник Генрих Мхитарян прокомментировал подписание контракта с миланским «Интером». Ранее хавбек выступал за «Рому».

«Не знаю почему, но я всегда хорошо играл против «Интера». Мне нравилось играть против команды. И теперь мне не терпится начать забивать за команду.

Я всегда мечтал играть в сильнейших лигах мира. Я горжусь этим, потому что теперь дети смотрят на меня и тоже мечтают об этом. Надеюсь, что стану для них примером», - цитирует Мхитаряна Pazzidifanta.

В прошлом сезоне 33-летний хавбек выступал за «Рому».

Подробности соглашения «Интер» не сообщает. По данным СМИ, контракт между сторонами рассчитан до 2024 года с зарплатой в 3,5 миллиона евро за сезонФ