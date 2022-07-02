Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Шотландии скончался от рака

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Шотландии Энди Горам скончался на 59-м году жизни.

Как сообщает пресс-служба манкунианцев, причиной смерти вратаря стал рак пищевода. Клуб выразил свои соболезнования в связи с утратой.

Горам выступал в составе «МЮ» в сезоне 2000/01 в рамках аренды из «Мазервелла». Кроме этих клубов он также известен по играм за «Рейнджерс», «Ковентри» и «Хиберниан».

В составе сборной Шотландии футболист принимал участие в Евро-92 и Евро-96.