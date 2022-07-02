«Никогда не верил, но было бы хорошо». Тотти - о возможном переходе Роналду в «Рому»

Легенда «Ромы» Франческо Тотти отреагировал на слухи о возможном переходе Кришитану Роналду из «Манчестер Юнайтед» в римский клуб.

»Никогда не верил в переход Роналду в «Рому», потому что знаю текущую реальность. Но было бы хорошо, если бы он перешел.

Думаю, что трансфер Дибалы был возможен. Но после некоторых событий вероятность его подписания минимальна. Теперь он будет играть в другом клубе. Я надеялся, что он перейдет в «Рому». Стороны контактировали, но я не знаю подробностей», - приводит слова Тотти Sky Sports Italia.

Напомним, в сезоне 2021/22 Роналду провел 38 матчей, в которых забил 24 мяча. Еще одну встречу форвард успел отыграть в футболке «Ювентуса» до перехода в «МЮ», не отметившись результативными действиями.