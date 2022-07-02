Ролан Гусев: Если Чалов вернулся в ЦСКА, значит, у него что-то не получилось

Экс-хавбек ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал возвращение Федора Чалова в стан красно-синих из «Базеля».

«Даже не знаю, заиграет ли Чалов при Федотове, покажет время. Стоит ли возвращаться в Россию? А чем «Базель» лучше ЦСКА? Еврокубки - понятно. Если возвращается, значит, у него что-то не получилось. Не знаю всех моментов», - сказал Гусев «Чемпионату».

Напомним, что в составе «Базеля» Чалов отыграл 16 матчей, забил четыре гола и отдал два результативных паса.

Добавим, что действующий контракт нападающего с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2023/24.