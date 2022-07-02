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Масалитин рассказал, в каком случае Чалов поможет ЦСКА в игровом плане

Ранее россиянин вернулся из аренды в «Базеле».
02 июля 2022 19:10
автор: Александр Бойченко

Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин считает, что главный тренер армейцев Владимир Федотов должен найти правильный подход к нападающему Федору Чалову.

«Если правильно использовать Чалова, он будет боевой единицей. Если же его снова начнут гонять по флангам, то толку от него не будет. Он игрок штрафной площади, это его стихия. Главное, правильно использовать качества Чалова, тогда он поможет команде», - сказал Масалитин «Чемпионату».

Напомним, что в составе «Базеля» Чалов отыграл 16 матчей, забил четыре гола и отдал два результативных паса.

Добавим, что действующий контракт нападающего с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2023/24.

источник: Чемпионат.com
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