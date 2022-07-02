Нобоа признался, что хотел бы вернуться в «Зенит»

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что готов вернуться в питерский «Зенит».

«Если мне позвонят из «Зенита» этим летом, я, конечно же, соглашусь вернуться. Если будет шанс, я бы хотел там завершить карьеру. Готов играть до 45 лет, главное, чтобы здоровье позволяло», - приводит слова футболиста «РБ-Спорт».

Сейчас Нобоа 37 лет. В сезоне 2021/22 игрок провел 29 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил десять мячей и помог своей команде впервые в истории завоевать серебряные медали РПЛ.