«Спартак» разгромил «Енисей» в контрольном матче

В очередном контрольном матче московский «Спартак» разгромил красноярский «Енисей».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу красно-белых, в составе которых отличились Квинси Промес, Александр Соболев и Даниил Хлусевич.

Напомним, что 9 июля «Спартаку» предстоит провести поединок за Суперкубок России против питерского «Зенита». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге.

В первом туре нового сезона РПЛ москвичи 16 июля на выезде сыграют с грозненским «Ахматом». Начало игры в 20.00 по московскому времени.

Товарищеский матч

«Спартак» (Москва) - «Енисей» (Красноярск) - 3:0 (1:0)

Голы: Промес, 31; Соболев, 56; Хлусевич, 74.