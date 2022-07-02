Жоаозиньо - о продлении контракта с «Сочи»: Устал постоянно переходить из одной команды в другую

Хавбек «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал продление контракта с «барсами» до 2023 года.

«Очень рад, что продлил контракт с «Сочи» ещё на один год. Хотел остаться в этой команде. Буду делать всё, чтобы приносить этой команде максимальное количество пользы. Я чуть-чуть устал постоянно переходить из одной команды в другую», - цитирует Жоаозиньо «Спорт-экспресс».

В прошлом сезоне хавбек сыграл в 20 матчах южан в РПЛ, забил три гола и отдал две результативные передачи. В России полузащитник выступал еще за «Динамо» и «Краснодар».