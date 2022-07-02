Игнатьев - о Кутепове в «Торпедо»: Все начинается с чистого листа

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на переход защитника Ильи Кутепова из «Спартака» в «Торпедо».

«В новой команде всегда играть тяжело. И никто не дает никаких дивидендов, опираясь на то, что ты когда-то где-то играл. Все начинается с чистого листа. Все, что было, вчера, - забытое прошлое. Так что нужно приходить и говорить себе, что только здесь и сейчас ты должен доказать, что ты серьезный футболист, на которого рассчитывает команда «Торпедо», - приводит слова специалиста Rusfootball.

Напомним, контракт футболиста с красно-белыми истек 30 июня, стороны не стали продлевать соглашение. В минувшем сезоне Кутепов провел лишь семь матчей, не отметившись результативными действиями