Стали известны составы «Зенита» и «Спартака» на матч легенд

Стали известны составы команд «Зенита» и «Спартака» на матч легенд, который пройдет 8 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский».
«Зенит»: Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Владимир Быстров, Алексей Игонин, Валерий Цветков, Анатолий Тимощук, Олег Власов, Александр Спивак, Александр Куртиян, Роман Широков, Александр Анюков, Денис Угаров, Андрей Кобелев, Дмитрий Радченко, Евгений Тарасов и Юрий Окрошидзе.
«Спартак»: Александр Филимонов, Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хлестов, Эдуард Мор, Александр Ширко, Валерий Шмаров, Евгений Бушманов, Андрей Коновалов, Владимир Джубанов, Александр Самедов, Константин Головской, Максим Бузникин, Дмитрий Комбаров.