Стали известны составы «Зенита» и «Спартака» на матч легенд

Волкановски поставит точку в трилогии с Холлоуэем! Расклад и лучшие ставки на UFC 276

В ночь на 3 июля в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC 276 сразу с двумя титульными боями: Исраэль Адесанья против Джареда Каннонира и Алекс Волкановски против Макса Холлоуэйя. «Плеймейкер» взвешивает шансы.