Роналду попросил «Манчестер Юнайтед» его продать, если поступит предложение

Нападающий сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду попросить руководство «красных дьяволов» его продать в другой клуб в случае, если поступит достойное предложение.

Об этом сообщает The Times.

По данным источника, 37-летний португальский футболист обратился к руководству «красных дьяволов» с просьбой продать его, если поступит хорошее предложение. Роналду хочет играть в Лиге чемпионов, потому что конец его профессиональной карьеры близок.

Напомним, в сезоне 2021/22 Роналду провел 38 матчей, в которых забил 24 мяча. Еще одну встречу форвард успел отыграть в футболке «Ювентуса» до перехода в «МЮ», не отметившись результативными действиями.