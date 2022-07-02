«Наполи» может подписать Криштиану Роналду

«Наполи» заинтересован в подписании Криштиану Роналду.

Об этом сообщает The Athletic.

Ранее португалец уже выступал в серии А - за «Ювентус» (с 2018 по 2021 годы).

Недавно стало известно, что Роналду попросил руководство «красных дьяволов» выставить его на трансфер, если поступит достойное предложение.

Напомним, в сезоне 2021/22 Роналду провел 38 матчей, в которых забил 24 мяча. Еще одну встречу форвард успел отыграть в футболке «Ювентуса» до перехода в «МЮ», не отметившись результативными действиями.