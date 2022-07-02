«К сезону буду готов». Чалов провел первую тренировку с ЦСКА

Нападающий ЦСКА Федор Чалов провел первую тренировку с красно-синими в Новогорске после возвращения в Россию.

«Очень тяжелый перелет получился. Летел из Базеля до Стамбула, была трехчасовая пересадка, но самолет задержали еще на три часа. В итоге приземлились сегодня в Москве только в девять утра.

С «Базелем» я провел полноценные сборы, поэтому в работу влился без проблем. Пока решили из-за длинного перелета немного ограничить нагрузки, но уже с завтрашнего дня буду тренироваться полноценно. Физически чувствую себя хорошо, к сезону буду готов», — цитирует Чалова пресс-служба армейцев.

Напомним, что в составе «Базеля» Чалов отыграл 16 матчей, забил четыре гола и отдал два результативных паса.

Добавим, что действующий контракт нападающего с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2023/24.