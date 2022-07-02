Жирков сам отказался продлевать контракт с «Химками»

Бывший полузащитник подмосковных «Химок» Юрий Жирков признался, что сам отказался продлевать контракт с клубом.

«Со своей стороны я сообщил, что не хотел бы продлевать соглашение. Это «Химки», насколько я понял, не расстроило. В итоге, продлевать контракт не стали.

Я приходил в клуб при Владимире Габулове. Затем все поменялось, включая тренерский штаб. И для меня тоже - вы видели, сколько раз после этого я попадал в заявку на игры. Оставаться в такой ситуации в клубе, когда точно не будешь играть, не вижу смысла», - приводит слова футболиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, Жирков присоединился к «Химкам» в зимнюю паузу, подписав соглашение до конца сезона с опцией продления. В итоге 38-летний игрок провел лишь три матча за команду, не отметившись результативными действиями.