Александр Гришин: Чалову надо будет выдержать конкуренцию с Гаичем, Заболотным и Яковлевым

Бывший тренер ЦСКА Александр Гришин прокомментировал возвращение из аренды со швейцарского «Базеля» Федора Чалова.

«За полгода в аренде большого опыта не получишь, но то, что Чалов там играл, это уже хорошо, потому что в ЦСКА он выходил на замену и играл минут 15. Посмотрим, как он покажет себя в ЦСКА в новом сезоне. Думаю, что Чалову дадут шанс, но надо будет выдержать конкуренцию с Заболотным, Гаичем, Яковлевым», - сказал Гришин «Чемпионату».

Напомним, что в составе «Базеля» Чалов отыграл 16 матчей, забил четыре гола и отдал два результативных паса.

Добавим, что действующий контракт нападающего с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2023/24.