«Он хочет снова ощутить дрожь «Бомбонеры». Видаль близок к переходу в «Боку Хуниорс»

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль может пополнить состав аргентинской «Боки Хуниорс». Хавбек не входит в планы по построению состава на следующий сезон главного тренера Симоне Индзаги.

Об этом сообщает кузен футболиста Гонсало Васкес.

«Фламенго» проявлял интерес, но «Бока» действовала быстро. Вероятность сделки оцениваю в 70-80 процентов.

Деньги его не интересуют, иначе он уехал бы в Катар или США. Он хочет снова ощутить эту страсть, ощутить дрожь «Бомбонеры». Это было бы очень важно для его карьеры», - сказал кузен Видаля Radio La Red.

В прошлом сезоне 35-летний чилиец провел 27 матчей за «Интер» во внутреннем чемпионате, забил гол и отдал результативный пас. Действующий контракт центрального полузащитника с «нерадзурри» рассчитан до 30 июня 2023 года.