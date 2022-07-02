Канчельскис: Слуцкий убил «Рубин». Он никогда не играл в футбол и не понимает, что это

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал наставника «Рубина» Леонида Слуцкого из-за того, что его команда не сумела сохранить прописку в РПЛ.

«Надо смотреть футбол правильно и серьезно! У нас же в стране теоретиков много. Вот, например, теоретик у нас один был - Слуцкий. До чего он довел «Рубин»? В Голландии «архивнулся», в Англии «архивнулся», а сейчас «Рубин» убил, уничтожил.

Слуцкий просто теоретик, он не практик. Как можно было «Рубин» отправить в Первую лигу? Он никогда не играл в футбол и не понимает, что это», - цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, что 21 мая казанский клуб потерпел домашнее поражение от «Уфы» (1:2) в матче 30-го тура РПЛ и напрямую покинул лигу, финишировав на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице.