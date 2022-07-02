Агент Кокорина: Саша серьезный профессионал. Он думает только о голах и больше ни о чем

Тимофей Бердышев, агент российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал об игре форварда за флорентийский клуб.

«Саша принял вызов во Флоренции с большим энтузиазмом 16 месяцев назад. Он убежден, что будет продолжать свой путь. Саша надеется, что сможет выходить на поле чаще в следующем сезоне и сможет приносить пользу «Фиорентине». Он думает только о голах и больше ни о чем.

Кокорин - серьезный профессионал, он доказывает это сейчас. Надеюсь, он получит свой шанс», - цитирует Бердышева Firenzeviola.it.

Напомним, в минувшем сезоне Кокорин провел всего семь матчей, в основном выходя на замену и не отметившись результативными действиями.

Ранее «Фиорентина» давала понять, что будет всеми способами добиваться расторжения контракта с россиянином, однако тот заявил, что планирует остаться во Флоренции.