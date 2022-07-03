Полузащитник «Спартака» Гус Тиль планирует стать игроком ПСВ

Атакующий полузащитник «Спартака» Гус Тиль может пополнить состав ПСВ в летнее трансферное окно.

Как сообщает De Telegraaf, новый главный тренер команды из Эйндховен Руд ван Нистелрой провел беседу с 24-летним хавбеком и смог убедить футболиста присоединиться к клубу.

Ранее представитель агентства, занимающегося делами нидерландца, заявил, что полузащитник воспользуется решением ФИФА и приостановит свой контракт с красно-белыми до конца сезона-2022/23

Напомним, что «Спартак» оформил трансфер Тиля в августе 2019 года. Московский клуб заплатил «АЗ Алкмар» 18 миллионов евро за игрока. Всего за столичную команду хавбек отыграл 24 матча, забил два гола и отдал три результативных передачи.

В прошедшем сезоне Тиль выступал за «Фейеноорд» на правах аренды – на счету футболиста 21 забитый мяч и пять ассистов в 49 проведенных встречах.