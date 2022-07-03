«Бавария» поборется с «Челси» за подписание Маттейса де Лигта

Руководство «Баварии» рассматривает возможность приобретения центрального защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта.

По информации журналиста Альфредо Педулы в своих соцсетях, мюнхенский клуб отправил официальный запрос в стан «синих» по поводу трансфера 22-летнего нидерландца.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что главным претендентом на игрока является «Челси». Также отмечалось, что туринцы хотят заработать на продаже футболиста 100-120 миллионов евро.

Напомним, что де Лигт выступает за «Ювентус» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за «бьянконери» 117 матчей, забил восемь голов и отдал три результативных паса. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.

В составе сборной Нидерландов футболист отыграл 38 встреч (2 гола).