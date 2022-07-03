Представители «Фиорентины» недовольны словами агента Кокорина о желании игрока остаться в клубе

Стала известна реакция «Фиорентины» на интервью агента Тимофея Бердышева, клиентом которого является нападающий клуба Александр Кокорин.

Согласно данным Football Italia, в стане «фиалок» разочарованы заявлением представителя россиянина, сообщившем о желании футболиста продолжить свои выступления в команде из Флоренции. Отмечается, что итальянцы рассчитывали расторгнуть контракт с форвардом этим летом.

Напомним, что Кокорин пополнил состав «Фиорентины» с января 2021 года. Сумма его трансфера из «Спартака» составила 4,5 миллиона евро. В общей сложности россиянин провел за флорентийцев 11 матчей, не отличившись результативными передачами. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.