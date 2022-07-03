Зинченко может продолжить свою карьеру в «Ювентусе»

Левый защитник «Манчестер Сити» может пополнить состав одного из клубов Серии А в летнее трансферное окно.

Как сообщает Calcio Mercato, руководство «горожан» планирует включить 25-летнего украинца в сделку по переходу игрока обороны туринцев Маттейса де Лигта. Отмечается, что нидерландского футболиста хочет видет в своих рядах лично главный тренер «манкунианцев» Хосеп Гвардиола.

Напомним, что Зинченко выступает за «Манчестер Сити» с июля 2016 года. Сумма его трансфера из «Уфы» составила два миллиона евро. В общей сложности защитник провел за клуб 127 матчей, забил два гола и отдал 12 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.