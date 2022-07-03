«Эвертон» претендует на трансфер бывшего защитника ЦСКА Бекао

Центральный защитник «Удинезе» Родриго Бекао все ближе к тому, чтобы пополнить состав команды чемпионата Англии.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, 26-летний бразилец входит в сферу интересов «Эвертон», рассматривающий футболиста в качестве усиления своей оборонительной линии в летнее трансферное окно.

Отмечается, что еще одним претендентом на игрока является «Тоттенхэм», однако в данный момент «ириски» – фавориты в борьбе за подписание защитника.

Напомним, Бекао выступает за «Удинезе» с июля 2019 года. Всего в составе «зебр» он отыграл 102 матча, забил четыре гола и отдал два результативных паса. Его действующее соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

Добавим, что Бекао защищал цвета ЦСКА с 2018 по 2019 годы – на его счету 36 проведенных встреч за армейцев, в которых он не отличился результативными действиями.