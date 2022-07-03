«Зенит» достиг договоренности по переходу защитника «Црвены Звезды» Эраковича

«Зенит» близок к приобретению центрального защитника «Црвены Звезды» Страхиньи Эраковича этим летом.

По информации Mozzart Sport, сумма трансфера 21-летнего серба в стан петербургского клуба должна составить от 10 до 12 миллионов евро. Отмечается, что в ближайшие дни команды официально объявят о данной сделке.

Напомним, что Эракович является воспитанником академии «Црвены Звезды». Всего за команду из Белграда он отыграл 60 матчей, отдав один результативный пас. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

В составе сборной Сербии футболист провел одну встречу.