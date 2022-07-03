Соболев рассказал об изменениях в тактических построениях «Спартака» после прихода Абаскаля

Нападающий «Спартака» Александр Соболев после победы клуба над «Енисеем» (3:0) в контрольном матче высказался об игре под руководством главного тренера Гильермо Абаскаля.

Отметим, что в прошедшей встрече форвард отметился забитым мячом на 55-й минуте.

– Сложилось приятное первое впечатление о тренере. Изменилась ли тактика? Играем то с двумя, то с одним нападающим. Для меня особой разницы нет, играем в пять защитников или в четыре. Да, тренер хочет играть в несколько другой футбол, мы это отрабатываем на тренировках, – сказал Соболев в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Напомним, что 10 июня клубная пресс-служба красно-белых объявила о подписании контракта с Абаскалем. Ранее в СМИ появилась информация, что 33-летний испанец заключил с командой двухлетнее соглашение.

Добавим, что 9 июля «Спартак» сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России.