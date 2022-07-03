Новый тренер «Локомотива» Циннбауэр прокомментировал подписание контракта с московским клубом

Новый главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался по поводу своего назначения в столичной команде.

Отметим, что 1 июля железнодорожники объявили о подписании контракта с 52-летним специалистом. При этом отмечалось, что фактически роль наставника клуба продолжит исполнять Марвин Комппер, однако пока он не имеет необходимой лицензии.

– Мне понравился этот проект, он очень интересный. Я приехал сюда, чтобы усилить команду и помочь нашим молодым игрокам засверкать новыми гранями. И для меня это интересные задачи. Здесь собрана очень сильная команда профессионалов, с которыми, я надеюсь, в дальнейшем мы будем плодотворно работать, – цитирует Циннбауэра клубная пресс-служба москвичей.

Напомним, что ранее в своей карьере Циннбауэр тренировал такие клубы, как «Гамбург», «Санкт-Галлен» и южноафриканский «Орландо Пайретс».