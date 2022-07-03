Тухель выступил против трансфера Роналду в «Челси»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не станет игроком «Челси» в летнее трансферное окно.

Как сообщает Transfer News Live в своих соцсетях, против подписания 37-летнего португальца выступил главный тренер лондонской команды Томас Тухель. Отмечается, что немецкому наставнику необходим более энергичный и прессингующий игрок в атаке.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что форвард может перейти в «Рому» и «Наполи». При этом сам футболист готов покинуть стан «красных дьяволов» в связи с пассивной работой клуба на трансферном рынке.

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года – на его счету 24 забитых мяча и три результативных передачи в 39 проведенных матчах за клуб в прошедшем сезоне. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023-го.