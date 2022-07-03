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Мостовой считает нормальной сумму в размере 10-12 миллионов евро за трансфер Эраковича в «Зенит»

Сербский футболист близок к переходу в стан сине-бело-голубых.
03 июля 2022 12:56
автор: Владислав Корегин

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на появившуюся новость о том, что «Зенит» находится в шаге от подписания центрального защитника «Црвены Звезды» Страхиньи Эраковича.

Ранее в СМИ стало известно, в ближайшее время петербургская команда официально объявит о переходе 21-летнего серба. При этом сумма трансфера должна составить от 10 до 12 миллионов евро.

– «Зениту» однозначно нужны защитники. 10-12 миллионов евро – нормальная цена. Мы знаем уровень футболистов в Сербии: они очень часто вырастают в хороших игроков и становятся звездами. Нормальный вариант для «Зенита», – цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, что Эракович является воспитанником академии «Црвены Звезды». Всего за команду из Белграда он отыграл 60 матчей, отдав один результативный пас. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

В составе сборной Сербии футболист провел одну встречу.

источник: Чемпионат.com
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