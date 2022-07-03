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В «Зените» опровергли информацию о том, что клуб заплатит за Эраковича 10-12 миллионов евро

Ранее в различных СМИ сообщалось о данной сумме трансфера за сербского футболиста.
03 июля 2022 13:27
автор: Владислав Корегин

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о сумме трансфера центрального защитника «Црвены Звезды» Страхиньи Эраковича в петербургский клуб.

Ранее появилась информация, что сине-бело-голубые заплатят за переход 21-летнего серба от 10 до 12 миллионов евро.

– Информация о том, что «Зенит» заплатит 10-12 миллионов евро за Эраковича – это неправда, – цитирует Медведева Sport24.ru.

Напомним, что Эракович является воспитанником академии «Црвены Звезды». Всего за команду из Белграда он отыграл 60 матчей, отдав один результативный пас. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

В составе сборной Сербии футболист провел одну встречу.

источник: Sport24.ru
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