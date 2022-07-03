Левандовски хочет играть в «Барселоне» под руководством Хави

Стало известно о том, что форвард «Баварии» Роберт Левандовски во время отдыха на Ибице пообщался с главным тренером «Барселоны» Хави.

Согласно данным AS, во время беседы 33-летний поляк заявил наставнику каталонцев, что хочет поработать под его руководством в стане сине-гранатовых.

Ранее футболист сообщил о своем желании покинуть мюнхенский клуб этим летом, однако руководство баварцев не хочет отпускать нападающего в текущее трансферное окно.

Напомним, что Левандовски перешел в «Баварию» в июле 2014 года. Всего за клуб он отыграл 375 матчей, забил 344 гола и отдал 72 результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость футболиста в 45 миллионов евро.