«Спартак» может заработать на продаже Тиля в ПСВ чуть менее пяти миллионов евро

В СМИ появилась информация о возможной сумме трансфера атакующего полузащитника «Спартака» Гуса Тиля в ПСВ.

Как сообщает «Матч ТВ», красно-белые заработают на продаже 24-летнего хавбека чуть менее пяти миллионов евро. Ранее стало известно, что главный тренер клуба из Эйндховена Руд ван Нистелрой смог убедить футболиста присоединиться к команде этим летом.

Напомним, что Тиль перешел в «Спартак» в августе 2019 года из «АЗ Алкмара» за 18 миллионов евро. Всего в составе столичной команды полузащитник отыграл 24 матча, забил два гола и отдал три результативных передачи.

В прошедшем сезоне Тиль выступал за «Фейеноорд» на правах аренды – на счету футболиста 21 забитый мяч и пять ассистов в 49 проведенных встречах.