Воспитанник «Локомотива» Чочиев пополнил состав «Алании»

Пресс-служба «Алании» сообщила о том, что к команде присоединился атакующий полузащитник Алан Чочиев, ранее выступавший за «Крылья Советов».

По информации источника, владикавказский клуб заключил с 30-летним футболистом однолетний контракт. Отметим, что игрок присоединился к красно-желтым на правах свободного агента.

Напомним, что Чочиев является воспитанником академии московского «Локомотива». Однако в составе основной команды железнодорожников он не провел ни одного матча.

Помимо «Крыльев Советов», хавбек в своей карьере защищал цвета «Волгаря», «Балтики», «Чайки», минского «Динамо» и «Шахтера» из Караганды.