Медведев заявил, что до конца трансферного окна «Зенит» подпишет центрального и левого защитников

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что этим летом петербургский клуб усилит свою оборонительную линию двумя футболистами.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что руководство сине-бело-голубых ведет переговоры по трансферам защитников Страхиньи Эраковича из «Црвены Звезды», а также Родригао, в данный момент выступающий за «Сочи».

– Мы в своей деятельности ориентируемся на среднесрочную и долгосрочную перспективу. В ближайшие дни к нам может прийти правый центральный защитник. А до конца трансферного окна и левый, – цитирует Медведева «Чемпионат».

Отметим, что по итогам сезона-2021/22 «Зенит» стал чемпионом России. Подопечные Сергея Семака завоевали золотые медали РПЛ в четвертый раз кряду.

9 июля петербуржцы сыграют против «Спартака» в матче за Суперкубок России. Встреча состоится на «Газпром Арене».