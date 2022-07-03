«Реал» заинтересован в продлении контракта с Бензема до конца сезона-2023/24

Руководство «Реала» рассматривает возможность подписания нового контракта с нападающим клуба Каримом Бензема.

По информации AS, в мадридском клубе считают приоритетным ситуацию с продлением трудового сотрудничества 34-летнего француза. Отмечается, что новое соглашение будет рассчитано до 30 июня 2024 года.

Также источник утверждает, что после ухода Бензема в стане «сливочных» перейдет форвард Эрлинг Холанд.

Напомним, Бензема выступает за «Реал» с июля 2009 года. Всего в составе испанской команды он отыграл 605 матчей, забил 323 гола и отдал 159 результативных передач. Вместе с «галактикос» игрок стал пятикратным обладателем Лиги чемпионов, а также четырехкратным чемпионом Испании.