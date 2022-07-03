Генеральный директор «Зенита» сообщил о продлении трудового сотрудничества клуба с «Црвеной Звездой»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, что трудовое сотрудничество между сине-бело-голубыми и «Црвеной Звездой» было продлено.

Отметим, что 3 июля в Сочи на стадионе «Фишт» состоится товарищеский матч с участием обеих команд. Начало игры – в 20:00 мск.

– Сегодня в преддверии матча мы продлили соглашение с «Црвеной Звездой», которое охватывает всю вертикаль футбола: детско-юношеский, молодежный и возможности сотрудничества на самом высоком уровне. Надеюсь, традиция, которую мы запустили, будет продолжена, – цитирует Медведева «Чемпионат».

Напомним, сотрудничество между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» началось в 2017 году.