В «Црвене Звезде» исключили возможность подписания контракта с Артемом Дзюбой

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич высказался по поводу возможного подписания контракта клуба с бывшим форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что 33-летний игрок может продолжить свою карьеру в одной из команд чемпионата Турции.

– На данный момент нет шансов, что Дзюба перейдет в клуб, – приводит слова Терзича «Чемпионат».

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.