Агент полузащитника «Маккаби» Нета Лави опроверг интерес ЦСКА к футболисту

Агент Гилад Катцав, клиентом которого является опорный полузащитник «Маккаби» из Хайфы Нета Лави, высказался по поводу возможного перехода его подопечного в ЦСКА.

Ранее стало известно, что руководство армейского клуба рассматривает кандидатуру 25-летнего футболиста в качестве усиления своей средней линии летом 2022 года.

– ЦСКА интересуется Лави? Нет, это неправда. Но если поступит предложение из России, мы будем готовы его рассмотреть, – приводит слова агента Sport24.ru.

Напомним, что Лави является воспитанником академии «Маккаби». Всего в составе команды из Израиля он провел 211 матчей, забил девять голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,4 миллиона евро.