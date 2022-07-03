«Локомотив» победил «Факел» в товарищеском матче из 120 минут

Московский «Локомотив» в товарищеском матче победил воронежский «Факел» со счетом 4:2.
В составе старожилов российской премьер-лиги (РПЛ) забивали Наир Тикнизян (3-я минута), Гирано Керк (20), Франсуа Камано (52) и Вильсон Изидор (88).
У новичков высшего дивизиона голами отличились Ираклий Квеквескири (47) и Георгий Гогадзе (61).
Отметим, что команды сыграли два тайма по 60 минут.
Напомним, что новый сезон для обоих клубов начнется 17 июля: «Локомотив» примет на своем поле «Пари НН», а «Факел» сыграет в гостях с «Краснодаром».
Товарищеский матч
«Локомотив» (Москва) - «Факел» (Воронеж) - 4:2 (2:0)
Голы: Тикнизян, 3; Керк, 20; Камано, 52; Изидор, 88 - Квеквескири, 47, Гонгадзе, 61
«Локомотив»: 1-й тайм: Гилерме (Худяков, 46'), Живоглядов, Мампасси, Фассон, Тикнизян, Баринов (Попов, 46'), Карпукас, Керк, Миранчук, Камано, Раконьяц.
2-й тайм: Худяков (Савин, 91), Погостнов, Едвай, Ненахов, Магкеев (Попов, 105), Марадишвили, Куликов, Бабкин, Попов, Петров, Изидор, Раков.
«Факел»: Свинов, Дашаев, Суслов, Черов, Мастерной, Божин, Дмитриев, Квеквескири, Акбашев, Максимов, Аппаев (Гонгадзе, 46).