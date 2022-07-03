ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Локомотив» победил «Факел» в товарищеском матче из 120 минут

Игра прошла в Москве.
«Локомотив» победил «Факел» в товарищеском матче из 120 минут
03 июля 2022 19:21
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Локомотив"

Московский «Локомотив» в товарищеском матче победил воронежский «Факел» со счетом 4:2.

В составе старожилов российской премьер-лиги (РПЛ) забивали Наир Тикнизян (3-я минута), Гирано Керк (20), Франсуа Камано (52) и Вильсон Изидор (88).

У новичков высшего дивизиона голами отличились Ираклий Квеквескири (47) и Георгий Гогадзе (61).

Отметим, что команды сыграли два тайма по 60 минут.

Напомним, что новый сезон для обоих клубов начнется 17 июля: «Локомотив» примет на своем поле «Пари НН», а «Факел» сыграет в гостях с «Краснодаром».

Товарищеский матч

«Локомотив» (Москва) - «Факел» (Воронеж) - 4:2 (2:0)

Голы: Тикнизян, 3; Керк, 20; Камано, 52; Изидор, 88 - Квеквескири, 47, Гонгадзе, 61

«Локомотив»: 1-й тайм: Гилерме (Худяков, 46'), Живоглядов, Мампасси, Фассон, Тикнизян, Баринов (Попов, 46'), Карпукас, Керк, Миранчук, Камано, Раконьяц.

2-й тайм: Худяков (Савин, 91), Погостнов, Едвай, Ненахов, Магкеев (Попов, 105), Марадишвили, Куликов, Бабкин, Попов, Петров, Изидор, Раков.

«Факел»: Свинов, Дашаев, Суслов, Черов, Мастерной, Божин, Дмитриев, Квеквескири, Акбашев, Максимов, Аппаев (Гонгадзе, 46).

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Фанаты на матче «Зенита» и «Црвены Звезды» вывесили баннер о дружбе между Россией и Сербией
Игра проходит на стадионе «Фишт».
03.07.2022 20:55
Футбол
автор: Максим Скороходов
Эджуке и Сигурдссон приостановили свои контракты с ЦСКА
Эджуке и Сигурдссон приостановили свои контракты с ЦСКА
Российский клуб намерен идти в суд.
03.07.2022 19:57
Футбол
автор: Максим Скороходов
Бакаев, Мостовой и Сутормин выйдут в стартовом составе «Зенита» на матч против «Црвены Звезды»
Игра пройдет в «Сочи».
03.07.2022 19:40
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Локомотив» победил «Факел» в товарищеском матче из 120 минут
«Локомотив» победил «Факел» в товарищеском матче из 120 минут
Игра прошла в Москве.
03.07.2022 19:21
Футбол
автор: Максим Скороходов
РФС подтвердил выступление Розенбаума на Суперкубке России
РФС подтвердил выступление Розенбаума на Суперкубке России
Также в матче между «Зенитом» и «Спартаком» споют Хиль-младший, «Ленинград» и МакSим.
03.07.2022 19:06
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Аталанта» готова отдать Алексея Миранчука в аренду «Торино»
«Аталанта» готова отдать Алексея Миранчука в аренду «Торино»
Клубы придерживаются схожими принципами игры.
03.07.2022 18:25
Футбол
автор: Максим Скороходов
Канчельскис считает, что Дзюбе надо идти на уступке по зарплате, если он не хочет завершить карьеру
Экс-форвард «Зенита» не может найти новую команду.
03.07.2022 17:29
Футбол
автор: Максим Скороходов
РФС планирует привлечь Розенбаума к концертной программе Суперкубка России
В матче за трофей сыграют «Зенит» и «Спартак».
03.07.2022 16:43
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Зенит» опроверг покупку Эраковича, так как он не станет заменой Ракицкому
Защитник «Црвены Звезды» - правоногий футболист.
03.07.2022 16:12
Футбол
автор: Максим Скороходов
Агент полузащитника «Маккаби» Нета Лави опроверг интерес ЦСКА к футболисту
Израильский футболист провел более 200 матчей в составе команды из Хайфы.
03.07.2022 15:56
Футбол
автор: Владислав Корегин
Привет, Магнус! Скучал по Яну? Непомнящий не оставил шансов другим претендентам на матч с Карлсеном
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий за тур до конца обеспечил себе первое место в турнире претендентов на звание чемпиона мира и второй раз поборется за шахматную корону с ее обладателем – норвежцем Магнусом Карлсеном.
Голы и бомбы. Как устроен футбол в ДНР и ЛНР
40-летние нигерийцы, стадионы, пострадавшие от снарядов, и членство в непризнанной Федерации вместе с цыганами, Пенджабом и Занзибаром... «Плеймейкер» рассказывает о том, что сегодня представляет собой футбол в Донецкой и Луганской Народных Республиках.
«Проклятье Дрейка» не сработало! Как Адесанья разбил Каннонира в Лас-Вегасе, несмотря на ставку легенды рэпа
Турнир UFC 276 в Лас-Вегасе был украшен несколькими знаковыми поединками.
Квинси — король предсезонки. Как «Спартак» разгромил «Енисей» перед выездом в Питер
Красно-белые в товарищеском матче победили красноярскую команду (3:0). У Квинси Промеса - гол плюс пас, а всего 5 мячей в трех последних играх.
Вяхирева — в Норвегию, Дмитриева — в Словению. Почему из России бегут гандбольные звезды
Сразу две олимпийские чемпионки из нашей сборной по гандболу впервые в карьере заключили контракты с зарубежными клубами.
Федотов-гейт. Молчание агента, поездка на «скорой», статья «до двух лет»
Скандальная история с задержанием средь бела дня экс-вратаря ЦСКА и сборной России Ивана Федотова обречена быть горячей темой на ближайшее время.
Волкановски поставит точку в трилогии с Холлоуэем! Расклад и лучшие ставки на UFC 276
В ночь на 3 июля в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC 276 сразу с двумя титульными боями: Исраэль Адесанья против Джареда Каннонира и Алекс Волкановски против Макса Холлоуэйя. «Плеймейкер» взвешивает шансы.
Справляются и без Федотова! Как «Сочи» победил по пенальти «Пари НН» и оторвался от ЦСКА
Обладатель Кубка PARI Премьер 2022 определился досрочно, а за второе место развернулась борьба.
Как вратаря олимпийской сборной России по хоккею объявили в розыск и загребли в военкомат
Один из героев Олимпиады-2022 Иван Федотов, который дотащил сборную России до финального матча в Пекине, утром 1 июля оказался в оперативной разработке.
Тайна Дэвис и Смолкина раскрыта! Они остаются в сборной России, но с новым тренером — экс-партнером Тутберидзе
Диана Дэвис и Глеб Смолкин опровергли слухи о своем переходе под флаг США и прояснили, что происходит на самом деле.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика