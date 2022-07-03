Бакаев, Мостовой и Сутормин выйдут в стартовом составе «Зенита» на матч против «Црвены Звезды»

«Зенит» опубликовал состав на товарищескую игру против сербской «Црвены Звезды».
«Зенит»: Одоевский, Чистяков, Сантос, Алип, Барриос, Бакаев, Малком, Клаудиньо, Мостовой, Сутормин, И. Сергеев.
Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Ловрен, Адамов, Сандрачук, Вендел, Кузяев, Ерохин, Д. Сергеев, Кравцов, Кассьерра, Скроботов.
Игра пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 20:00 по московскому времени.
Напомним, ранее клуб из Санкт-Петербурга выиграл товарищеский турнир «Кубок Пари Премьер».
источник: ФК «Зенит»