Эджуке и Сигурдссон приостановили свои контракты с ЦСКА

ЦСКА объявил, что нигерийский форвард Чидера Эджуке и исландский полузащитник Арнор Сигурдссон воспользовались правилом ФИФА о приостановке контрактов с российскими клубами.

«ПФК ЦСКА сожалеет о решении игроков, которое было принято вопреки усилиям клуба и контрактным обязательствам. Как мы уже сообщали ранее, ПФК ЦСКА планирует обращение в судебные инстанции для защиты своих интересов в связи с решением ФИФА, которое считаем дискриминационным и противоречащим уставу этой организации», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

За армейский клуб Эджуке провел 65 матчей, в которых забил десять мячей и отдал восемь голевых передач. По слухам, следующий сезон он проведет в «Герте».

Сигурдссон прошлый сезон выступал за итальянскую «Венецию» на правах аренды. На его счету 11 проведенных матчей и ни одного результативного действия. Скорее всего, он вернется в шведский «Норчепинг».