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«Краснодар» в товарищеском матче победил клуб второго дивизиона «Форте»

Игра прошла в Краснодаре.
03 июля 2022 21:20
автор: Максим Скороходов

«Краснодар» в домашнем товарищеском матче победил таганрогский «Форте» со счетом 2:1.

На голы представителей российской премьер-лиги Олакунле Олусегуна (1-я минута) и Магомед-Шапи Сулейманова (74) клуб второго дивизиона отличился забитым мячом Рашида Магомедова (90+2).

Напомним, что «Краснодар» начнет сезон 17 июля домашним матчем против «Факела».

Товарищеский матч

«Краснодар» (Краснодар) - «Форте» (Таганрог) - 2:1 (1:0)

Голы: Олусегун, 1; Сулейманов, 74 - Магомедов, 90+2

«Краснодар»: Сафонов, Исаенко (Жилкин, 46), Бородин (Сорокин, 46), Литвинов (Сухорученко, 73), Петров (Волков, 46), Черников (Якимов, 73), Кривцов (Крыховяк, 73), Сперцян (Самко, 73), Олусегун (Карпов, 73), Ионов (Сулейманов, 46), Кордоба (Манелов, 73).

«Форте»: Москаленко (Полянский, 46), Горюшкин (Рудаков, 46), Крючков (Макаров, 46), Муслуев (Вяткин, 46), Балахонов (Охрименко, 46), Машезов (Могилёв, 46, Романов, 79), Паштов (Карташов, 46), Бидловский (Мачилов, 46), Коржунов (Саадуев, 46), Малыш (Магомедов, 46), Юрченко (Володкин, 46).

источник: «Советский спорт»
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