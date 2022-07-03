Гол Кассьерры помог «Зениту» победить «Црвену Звезду» в товарищеском матче

«Зенит» в товарищеском матче победил «Црвену Звезду» со счетом 2:1.
На голы футболистов российского клуба Андрея Мостового (53-я минута) и новичка клуба Матео Кассьерры (74) сербская команда ответила забитым мячом Александра Катая (80).
Напомним, что «Зенит» 9 июля в матче за Суперкубок России встретится в Санкт-Петербурге со «Спартаком». На следующий день «Црвена Звезда» примет на своем поле «Раднички Ниш» в рамках первого тура сербской суперлиги.
Товарищеский матч
«Зенит» (Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия) - 2:1 (0:0)
Голы: Мостовой, 53; Кассьерра, 74 - Катаи, 80
«Зенит»: Одоевский (Кержаков, 46), Чистяков (Ловрен, 63), Сантос (Круговой, 63), Алип, Барриос (Кравцов, 73), Бакаев (Вендел, 46), Малком (Кузяев, 46), Клаудиньо (Ерохин, 71), Мостовой (Сандрачук, 78), Сутормин (Адамов, 63), И. Сергеев (Кассьерра, 70)
«Црвена Звезда»: Борян, Драгович, Мустафа (Бен-Набуан, 64), Канга, Букари (Иванич, 53), Кангва, Пиччини (Родич, 53), Эракович, Срнич (Николич, 73), Гобелич, Павков (Катаи, 64).