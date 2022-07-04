«Ювентус» планирует купить Фирмино у «Ливерпуля»

Бразильский нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино может перейти в «Ювентус», сообщает The Mirror.

По данным источника, бразилец не верит, что будет игроком основного состава «красных» после покупки ими Дарвина Нуньеса.

Этим хочет воспользоваться «Ювентус», который собирается потратить на форварда менее 20 млн фунтов.

«Ливерпуль» готов продать своего футболиста, у которого остался год контракта, но не пойдет на предложения по обмену.

Фирмино выступает за «мерсисайдцев» с 2015 года и за это время выиграл с «Ливерпулем» шесть трофеев, включая АПЛ-2019/20 и Лигу чемпионов-2018/19.

Всего 30-летний форвард провел 327 матчей за «красных», в которых забил 98 мячей и отдал 74 голевые передачи.