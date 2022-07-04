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Борис Ротенберг: Низкий поклон Галицкому, но «Сочи» идет своим путем

Южане впервые в истории выиграли медали РПЛ.
04 июля 2022 08:29
автор: Александр Шульгин

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг объяснил рассказал о своем отношении к патрону «Краснодара» Сергею Галицкому.

«Мы ни с кем не конкурируем, мы развиваемся по своему пути. Он молодец, что создал школу, академию. Низкий поклон ему за то, что он развивает футбол и детский спорт. Это очень здорово. Но мы идем своим путем, у меня есть свое видение, и я стараюсь ему следовать», - приводит слова Ротенберга «Спорт день за днем».

Добавим, что Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году. За свою короткую историю клуб выигрывал бронзовые медали и доходил до 1/8 финала Лиги Европы.

«Сочи» в минувшем сезоне также впервые стал серебряным призером РПЛ.

источник: «Спорт день за днем»
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