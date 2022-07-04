Ледяхов назвал фаворита в матче «Зенит» - «Спартак» за Суперкубок России

Бывший полузащитник московского «Спартака» Игорь Ледяхов затруднился назвать фаворита в матче за Суперкубок России между московским «Спартаком» и питерском «Зенитом».

«Перед началом матча шансы 50 на 50. Конечно, очень большую роль играет то, что игра пройдет в Петербурге при полном стадионе. Но это не должно волновать «Спартак», они должны выходить и быть настроены на победу. Да, преимущество определенное у Санкт-Петербурга, конечно, есть, но перед началом игры это все домыслы. Надо выходить и подтверждать своей игрой», - приводит слова ветерана «Спорт день за днем».

Напомним, встреча пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге, на «Газпром-Арене». Ранее «Спартак» грозился бойкотировать матч, требуя провести его на нейтральном стадионе, однако в итоге руководством красно-белых было принято решение играть.